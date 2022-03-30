البنك الزراعي المصري يفتتح 4 فروع جديدة في قنا وسيوة

افتتح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اليوم 4 فروع جديدة للبنك منها 3 فروع مطورة في مدن فرشوط ونجع حمادي والرحمانية بمحافظة قنا وفرع جديد للمعاملات الإسلامية في مدينة سيوة بمحافظة مطروح .

وخلال زيارته لمحافظة قنا افتتح البنك الزراعي المصري 3 فروع مطورة تخدم عشرات القرى لتنضم لقائمة الفروع التي انتهى البنك من تطويرها والتي تزيد عن 350 فرع ضمن خطة تستهدف الإنتهاء من تطوير نحو 650 فرعا موزعة على كافة أنحاء الجمهورية .

وشارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في افتتاح فرع البنك المطور بمدينة فرشوط بحضور النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ود. حازم عمر نائب المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة وبالإضافة إلى قيادات البنك الزراعي المصرى والعملاء من أهالي مركز فرشوط .

افتتاح فروع جديدة لتمويل سكان الريف

وأكد محافظ قنا أن افتتاح فرع مطور للبنك الزراعي بفرشوط يأتي ضمن الأولوية التي يعطيها البنك لتطوير فروعه بقري المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» لتوفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن محافظة قنا تضم 57 فرعًا للبنك الزراعي موزعة على كافة مراكز وقرى المحافظة، وتم الانتهاء من تطوير 7 فروع كبرى وجار حاليًا تطوير 42 فرعًا.

وثمن «الداودي» دور البنك الزراعي المصري في توفير البرامج التمويلية المتنوعة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة قنا مثل برنامج إحلال السيارات الكبود بسيارات ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين وبرنامج «باب رزق» لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم وتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو ، وتمويل المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث من خلال منح قروض للمزارعين بدون فوائد وغيرها من البرامج .

البنك الزراعي المصري يطلق مجموعة خدمات ومنتجات للتمويل الإسلامي في مطروح

ومن قنا إلى محافظة مطروح حيث أطلق البنك الزراعي المصري مجموعة مميزة من الخدمات ومنتجات التمويل الإسلامي خلال إفتتاح أكبر فرع للمعملات الإسلامية في واحة سيوة بمحافظة مطروح وذلك في إطار سعي البنك لتوفير كافة إحتياجات عملائه من الباحثين عن حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية إحتياجاتهم من الخدمات المصرفية والتمويلية وذلك في إطار خطة البنك للتوسع في شبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تأتي انعكاسا لاحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين لتواجد البنك والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة التي يتيحها لهم خاصة في المناطق التنموية الجديدة حيث قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بافتتاح الفرع الجديد بحضورعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ مطروح وسيوة .

فاروق: نتوسع في إنشاء فروع جديدة للوصول بخدماتنا التمويلية والمصرفية لأنحاء الجمهورية

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن افتتاح فروع البنك المطورة تأتي ضمن قائمة طويلة من الفروع التي يقوم البنك بتطويرها وإعادة افتتاحها وفقا لخطة التطوير الشاملة التي يشهدها البنك بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع جديدة للوصول بكافة خدماته التمويلية والمصرفية لكافة أنحاء الجمهورية وبذلك يكون البنك الزراعي المصري من أكبر البنوك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي للدولة .

وقال إن البنك يعطي أولوية في خطة تطوير فروعه للفروع التي تخدم سكان المراكز والقرى المشمولة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك في إطار الدور التنموي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لتحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها، وتعظيم مساهمة البنك في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى، ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتوجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.