البنك الزراعي المصري يسلم أجهزة لـ100فتاة مقبلة على الزواج بقنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل البنك الزراعي المصري لدعم تيسير زواج الفتيات والأسر الأكثر احتياجا في إطار مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة قنا، بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الجمعيات وكبار العملاء بالبنك والاسر الأولى بالرعاية.

محافظ قنا يثمن دور البنك الزراعي المصري

وثمّن محافظ قنا جهود البنك الزراعي المصري في تنفيذ العديد من المبادرات في محافظة قنا، كمبادرة إحلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات، وسداد مديونات الأمهات الغارمات وتطوير البنية التحتية للزراعة بالمحافظة .

وأوضح محافظ قنا، أن مبادرة تيسير زواج الفتيات للأسر الأكثر احتياجا تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، لمواجهة ظاهرة ارتفاع التكاليف في نفقات الزواج، والحد من آثارها السلبية، كما أنها تعد فرصة نموذجية لتواصل الأجيال وتعزيز المودة والألفة، حيث أن بناء الأسرة السعيدة يُشكل خير ضمان لتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار في ربوع الوطن، كما قدم شكره و تقديره لقيادات البنك الزراعي المصري لمساهمته الفعالة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

دعم 100 فتاة بأجهزة

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك يقوم اليوم بدعم 100 فتاة، وذلك بتقديم 3 أجهزة لكل عروسة (ثلاجه، وبوتاجاز، وغسالة)، حيث قامت مديرية التضامن بقنا ببحث اجتماعي لتحديد 100 أسرة مستحقة بمراكز محافظة قنا التسعة، موضحا أن البنك سيقدم الدعم للمائة أسرة لمساعدتهم على البدء في مشروعات خاصة بهم للارتقاء بمستوي معيشتهم ومساعدتهم في تسويق منتجات مشروعاتهم.

وذكر، أن البنك يضع كافة الإمكانيات لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي ستغير وجه الحياة الريفية وتحسن مستوي معيشة سكان القري وخلق فرص العمل وتحقيق الشمول المالي بالإضافة الي تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.