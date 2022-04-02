محمد منير مفاجأة إعلان البنك الزراعي: بقلوبنا بنخدمها «فيديو»

فاجأ النجم الكبير محمد منير جمهوره بغناءه إعلان البنك الزراعي المصري الذي يعرض في شهر رمضان الكريم، وتقديم أغنية «ريشة عمالة» والتي دارت فكرتها حول المزارعين والصيادين في أنحاء مصر كافة.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة

بين ريشة عمالة

وريشة بطالة

بحرت وبزحف في القيالة

تطلع بنيئة وأنا بقصب

بتن وتربيط فاسي بيضرب

وبقسم في موارسي وأحواضي

مابسيبش دقيقة تروح على الفاضي

مابسيبش بلاط

ولاتديبلة

تلقيط جورة

طول الليلة

في الفجر الأرض

أنا ببدرها

وقناية المية بتغمرها

فيه بنا وبيبن الأرض لغة

ومحدش غيرنا بيفهمها

ومابنا حكاوي كتير وسهر

بتكلمنا وبنكلمها

هي بتخدمنا برزق حلال

وإحنا بقلوبنا بنخدمها

أسوان لـ الأقصر

نوبة سينا

في ناس مننا عينها علينا

منين مانروح يبقوا معانا

فاهمين ومساندين

صعيد دلتا وسواحلية

آكلين على نفس الطلبية

ماهو أرضي دي عرضي وراس مالي

فيها رزقي ورزق عيالي

محمد منير يستعد لإعلان آخر مع الشاب خالد

كانت الوطن علمت من مصادرها إن محمد منير يستعد لطرح إعلان آخر خلال الأيام المقبلة سيكون بطله هو والفنان الجزائري الشاب خالد.

«منير» أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في القاهرة، وصعد للحفل على نغمات أغنية علموني عينيكي، بحضور المئات من عشاق الكينج الذين اصطحبوا عددًا من اللوحات المصنوعة من القماش والورق، ومدون عليها كلمات وجمل أشهر أغنياته ومنها «اللي مالوش كبير بنبحبك يا منير».

كان محمد منير ابتعد مؤخرًا عن التمثيل بسبب ظروفه الصحية، وآخر مسلسل له كان بعنوان المغني وعُرض عام 2016.