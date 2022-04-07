عاجل.. مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق سفاجا القصير «صور»

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، في انقلاب أتوبيس نقل سياحي بطريق «القصير_ سفاجا»، بمنطقة الكيلو 40، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون والجثث إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار المتابعة.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بـ انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 40 طريق القصير سفاجا وعلى الفور تم الدفع بـ سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات أجنبية وإصابة 11 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء التحريات الأولية وتحديد سبب الحادث والوقوف على آخر المستجدات.

مصرع وإصابة 5 أشخاص وتفحم سيارتين بطرق البحر الأحمر

وفي سياق آخر شهدت طرق البحر الأحمر المغلقة مصرع وإصابة 5 أشخاص وتفحم سيارتين في حادثين، أحدهما انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة أسفر عن مصرع ثلاثة وإصابة آخر جميعهم من محافظة الدقهلية.

والحادث الثاني بطريق «سفاجا - قنا»، أسفر عن تفحم سيارتين وإصابة شخص من محافظة أسيوط تم نقله لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج وحالته مستقرة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.