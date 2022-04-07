ضبط 1320 قضية منها 23 حجب سلع عن المواطنين بقصد التلاعب في الأسعار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1320) قضية تموينية متنوعة من بينهم (23) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (140,660 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى– مكرونة – أرز – ملح طعام – أعلاف ") ، (4000 لتر سولار – 176 إسطوانة بوتاجاز)، وكذا (116) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (35,850 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" – 1806 عبوة سجائر– 99850 قطعة مستلزمات طبية - 164 إسطوانة بوتاجاز) (11 طن أسمنت ) ، وكذا (374) قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 8 قضايا بيع بأزيد من السعر – 112 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 129 قضية إنتاج خبز ناقص وزن- 34 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق- 35 قضية توقف عن الإنتاج - 40 قضية أخرى) بمضبوطات بلغت (9,34 طن – 357 بطاقة ذكية – 200 رغيف خبز) ، وكذا (10) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (3,260طن " سكر") بإجمالى مضبوطات بلغت (200,110 طن – 1806 عبوة – 340 إسطوانة بوتاجاز – 4000 لتر سولار – 99850 قطعة مستلزمات طبية- 357 بطاقة ذكية - 200 رغيف خبز) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (4,5 طن "لحوم ودواجن مجمدة مستوردة") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (7,3 طن "أرز أبيض – مكرونة – تمور – قمر الدين") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (7,16 طن "مكرونة – سكر حر – زيت طعام - مسلى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (62050 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة تجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (8 طن أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.

ضبط (8,4 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (2 طن أسماك مدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المدخنة بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (11,75 طن دقيق أبيض) ويشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ضبط (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (10 طن دقيق أبيض) ويشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ضبط (9,7 طن "جبن رومى - كريمة ") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (14 طن "أسمدة زراعية مدعمة") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الزراعى ذات أثر بالغ الضرر الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (12 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .