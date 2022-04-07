ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس «سفاجا - القصير» لـ15 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق سفاجا القصير إلى 15 مصابا بينهم 4 مصريين، والآخرين يحملون إحدى الجنسيات الأجنبية، بينما لقى 3 أشخاص أجانب مصرعهم في الحادث، وجرى إيداع الجثث مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، واستدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس على طريق سفاجا القصير

وأفاد مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، بأنّ الحادث أسفر عن 3 وفيات وارتفاع عدد المصابين إلى 15 مصابا بينهم 4 مصريين، لافتا إلى أنّ الإصابات متوسطة وخطيرة، وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل اللازم.

سبب انقلاب أتوبيس على طريق سفاجا القصير

وأكد مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المعاينة الأولية للحادث أسفرت عن أنّ سبب الانقلاب وجود مادة لزجة على الأسفلت قد تكون زيت أو مازوت، ما أدى إلى عدم تحكم السائق وانفلات عجلة القيادة بيديه وانقلاب الأتوبيس وجار التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل سياحي بالكيلو 40 على طريق القصير سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية وإصابة 15 آخرين بينهم 4 مصريين، وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.