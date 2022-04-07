مصرع شخص وإصابة 5 في حادث على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي في البحيرة

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء تصادم بين تروسيكل وسيارة ميكروباص أمام قرية مازن بطريق مصر إسكندرية الزراعي في نطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين.

إخطار بحادث على الطريق الزراعي

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى جثة شخص و5 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تصادم بين تروسيكل وسيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية مازن التابعة لذات المركز، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وتم تحرير المحضر اللازم.

الانتقال إلى مكان الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبيّن وفاة محمود محمد جاد، مقيم دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

كما أصيب كل من «محمد عصام محمد محمود» 21 عاما، مقيم شباس، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«غطاس عبدالله حسن» 44 عاما، مقيم إيتاي البارود ومصاب بسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، «حمزة محمد صلاح» 25 عاما، ومقيم دسوق مصاب باشتباه نزيف في المخ وكسر في الذراع اليسرى، و«أحمد محمد عبدالعظيم» 17 عاما، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، و«طاهر سعد عبدالمنعم» 25 عاما، مقيم دسوق ومصاب باشتباه نزيف في المخ وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.