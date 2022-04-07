مصرع شقيقين في حادث انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

لقي شقيقان مصرعهما إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية «السخنة» اتجاه عبد السلام عارف بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثتين إلى مستشفى مركز بدر تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد باستقبال المستشفى جثة شقيقين إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية السخنة التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع الشقيقين بسبب نزيف داخلي وفي المخ

بالانتقال والفحص تبين وفاة كل من حمادة أحمد فرج، 30 سنة مقيم بقرية بغداد مركز بدر، توفي عقب وصوله مستشفى مركز بدر إثر إصابته بنزيف بالمخ ونزيف داخلي، وعاطف أحمد فرج، 28 سنة ومقيم بنفس العنوان ونفس التشخيص، وتوفي أيضا بالاستقبال وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة وجارى المتابعة.

كما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق دمنهور كوم حمادة بنطاق مركز كوم حمادة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر.

إصابة اثنين في انقلاب سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق دمنهور كوم حمادة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمود سعيد عبد الحي حمود، 18 سنة، مقيم في «منشأة أبو رية»، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالرأس واشتباه كسر باليد اليمنى، مصطفى خميس محمد عبدالحي، 19 سنة، مقيم بذات القرية، بكدمة شديدة بالرأس، وجاري عمل الإسعافات الأولية وعمل الأشعة والفحوصات.