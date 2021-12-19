تفاصيل وشروط جوائز الدولة التشجيعية قبل غلق باب التقدم

قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن الدولة المصرية تمنح أرفع جوائزها متمثلة في جوائز النيل وجائزة الدولة التقديرية وجائزة التفوق وجائزة الدولة التشجيعية للمثقفين والمبدعين والفكرين، منذ خمسينات القرن الماضي.

موعد الترشح للجوائز

وأضاف عزمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، أن الترشح للجوائز يبدأ في أول أكتوبر من كل عام وينتهي آخر شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن هذا العام على وجه التحديد سينتهي يوم الجمعة، وبالتالي يجرى مد فتح باب التقدم للجوائز حتى 2 يناير، الموافق يوم الأحد.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن الفروع الأساسية هي الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية بالنسبة لجوائز النيل والجوائز التقديرية وجوائز الدولة للتفوق، وفيما يتعلق بجوائز الدولة التشجيعية وهي الجوائز المخصصة للشباب والفئات العمرية الأقل، يزيد مجال آخر وهو مجال العلوم الاقتصادية والقانونية.

فتح باب التقدم للدورة الثانية من جائزة المبدع الصغير

وأوضح: «لدينا ترشيح وترشح، هناك ترشيح بالنسبة لجوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية، وترشيح يأتي من الجهات المعتمدة في المجلس الأعلى للثقافة، أما فيما يتعلق بجوائز الدولة للتفوق وجائزة الدولة التشجيعية، فمن الممكن أن تكون جوائز الدولة للتفوق بترشيح من جهة معتمدة، أو أن يتقدم الشخص نفسه بالترشح».

وأشار إلى وجود ملمح مهم جدًا لجوائز هذا العام، فللمرة الأولى من عقود، جوائز الدولة الأربع تنتظم في إطار زمني واحد، موضحًا أنه خلال أيام يجرى إعلان فتح باب التقدم للدورة الثانية من جائزة المبدع الصغير، وهي جائزة غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي وأفريقيا.