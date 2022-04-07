«الشباب والرياضة» توفر 32 وظيفة مختلفة السبت.. اعرف التفاصيل

تعمل وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل في مجالات مختلفة في القطاعين العام والخاص، وتعلن دائما على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن هذه الفرص التي توفرها الشركات من خلال ملتقيات التوظيف.

وأعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عن يوم توظيف مفتوح لأحد سلاسل السوبر ماركت، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة «توظيف مصر».

ويوفر اليوم التوظيفي المفتوح عددا كبيرا من الوظائف في مجالات مختلفة، منها مديرين ومشرفين وبائعين وغيرها، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل أيضا، والتي اشترط بعضها توافر الخبرة للمتقدمين في نفس المجال.

وتضمنت فرص العمل المطلوبة 32 وظيفة مختلفة، وهي «مدير فرع، مدير قسم الأغذية الطازجة، مدير قسم الأغذية الجافة، مشرف قسم الأغذية الجافة، منسق ممرات، مشرف كاشير، كاشير، مشرف مجمدات، بائع مجمدات، موظف لوجيستك، سائق رخصة مهنية (رخصة أولي و ثانيه)، متلقي طلبات، سائق فيسبا ( ديلفري)، محاسبين، فني تبريد وتكييف، مشرف قسم التجميل، منسق تجميل، مشرف قسم المنزلية، منسق منزلية، عامل مخزن، مشرف بقالة، بائع بقالة، مشرف لحوم، بائع لحوم (برازيلي)، مشرف عطارة، بائع عطارة، مشرف FMC، موظف FMC ، موظف أمن، مراقب كاميرات، موظف خدمات، خلف كاشير».

شروط التقديم في وظائف الشباب والرياضة

وحدد الإعلان الذي نشرته الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، من حيث المؤهل والسن والموقف من التجنيد وغيرها، وهي:

1 - أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عال.

2 - يمكن التقديم بدون مؤهل بشرط إجادة الكتابة والقراءة.

3 - الوظائف متاحة للذكور والإناث.

4 - ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

5 - أن يكون المتقدم من الذكور لديه موقف واضح من التجنيد.

المرتبات والمزايا

يتم تحديد المرتب لكل وظيفة متاحة على حسب عدد سنوات الخبرة، إضافة إلى وجود تأمينات طبية واجتماعية.

عدد ساعات العمل 9 ساعات، كما توجد فرص للترقي.

خطوات التقديم في وظائف الشباب والرياضة

يتم التقديم في الوظائف المتاحة من خلال ملء الاستمارة المتاحة على الصفحة الرسمية للوزارة، كما يمكن التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنا، ويمكن الاستعلام تلفونيا أو عن طريق تطبيق «واتس آب» من خلال الأرقام الموجودة على صفحة وزارة الشباب والرياضة على «فيسبوك».

بعد ملء الاستمارة والتسجيل يتم تقديم الأوراق والمستندات في الملتقى يوم السبت المقبل، الموافق 9 أبريل الجاري، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساء، في 40 شارع الزيتون أمام شركة المياه.

وبعد إجراء المقابلات، يتم توزيع المقبولين على أماكن العمل في عدد من المناطق المختلفة وهي « الزيتون، المطرية، عين شمس، النعام، النزهة الجديدة، جمال عبدالناصر جسر السويس، مدينة العبور، شبرا الخيمة، روض الفرج، فيصل، السادس من أكتوبر، المهندسين، العروبة بالهرم».