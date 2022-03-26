تنظيم ملتقى توظيفي بصيدلة طنطا لتوفير فرص عمل للخريجين

نظمت كلية الصيدلة بجامعة طنطا الملتقى التوظيفي السنوي، اليوم السبت، بحضور الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهلة العشماوي، عميد الكلية، والدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة بمحافظة الغربية، والدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار احتفالات جامعة طنطا باليوبيل الذهبي.

تذليل الصعوبات ومساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل

وأكد الدكتور حمدي شعبان أن جامعة طنطا ليست مجرد مكان لتلقي العلم فقط، بل يمتد دورها لإعداد الكوادر البشرية وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، مشيراً إلى أهمية ملتقى التوظيف في تذليل الصعوبات التي تواجه الخريجين في إيجاد فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم، وذلك في إطار خطة الجامعة نحو المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بناء كوادر شابة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل

وأوضحت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، حرص الكلية على تنظيم الملتقى التوظيفي بصفة دورية، باعتباره خطوة جادة نحو آفاق المستقبل المشرق لبناء كوادر شابة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة سوق العمل، في إطار «رؤية مصر 2030»، من خلال طرح الأفكار، وتلقي المقترحات، وإتاحة التواصل المباشر مع جهات التوظيف، بالشكل الذي يجعل من خريجي الكلية منافساً قوياً في سوق العمل.

وأضافت أنه تم إقامة معرض لشركات الأدوية وسلاسل الصيدليات وأماكن التوظيف المختلفة على هامش الملتقى، وتلقى جميع العارضين بيانات السيرة الذاتية للخريجين وطلاب السنة النهائية، على أن تقوم تلك الجهات بالتدريب العملي للطلاب، وتوفير فرص العمل للخريجين وفقا لقواعد التنافسية.

وأشارت الدكتورة سحر الحجار، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى دور الملتقى في تبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، إلى جانب مساهمته في تأهيل الخريجين وإعدادهم وإكسابهم مهارات التقدم للوظائف.

حوارات بين الطلاب والخريجين وممثلي مجالات العمل

شمل الملتقى حوارات بين الطلاب والخريجين وممثلي مجالات العمل الصيدلي، مثل صيدلة المستشفيات، والصيدليات الأهلية، والصيدلة الإكلينيكية، والتسويق الدوائي، والدعاية الطبية، والتصنيع الدوائي، والرقابة على جودة الدواء، والتغذية الإكلينيكية وغيرها من مجالات العمل الصيدلي.

شارك فى فاعليات ملتقى التوظيف الدكتورة أمل كباش، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ثناء المصري، مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية،، وعدد من الشركات والمؤسسات في مجال الصيدلة وصناعة الدواء، وحشد من الطلاب.