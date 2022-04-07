ترخيص 53561 مركبة «زيرو» في مارس الماضي.. منها 27 ألف سيارة ملاكي

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2022، أن عدد المركبات التي صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها «زيرو» بلغ 53561 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التى صدر لها وثائق تأمينية موديل 2019 بلغ 1346 مركبة، و3708 مركبة موديل 2020، و10212 مركبة موديل 2021، و38295 مركبة موديل 2022.

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 26895 سيارة ملاكي، من بينها 178 سيارة موديل 2019، و139 سيارة موديل 2020، و606 سيارات موديل 2021، و25972 سيارة موديل 2022.

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 18625دراجة، من بينها 1034 موديل 2019، و3400 موديل 2020، و8745 موديل 2021، و5446 دراجة موديل 2022.

أما الاجرة دراجه نارية فقد بلغت عددها 1645من بينها 84موديل 2019 و67موديل 2020 و362 موديل 2021 و1132 موديل 2022

سيارات النقل

أما سيارات النقل التي صدر لها وثائق تأمين وتراخيص فبلغت 4663 سيارة، من بينها 39 سيارة نقل موديل 2019، و51 موديل 2020، و281 موديل 2021، و4262 موديل 2022.

الترتيب العام للسيارات المؤمن عليها

واحتلت شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 4471 سيارة، وفي المركز الثاني سوزوكي 3271، وفي المركز الثالث نيسان 2921، والمركز الرابع شيري 2242، وفي المركز الخامس تويوتا 2196، وفي المركز السادس هيونداي 1951 مركبة، وفي المركز السابع كيا بعدد 1928، وفي المركز الثامن فيات بعدد 1592 سيارة، وفي المركز التاسع إم جي بـ1480، وفي المركز العاشر رينو بعدد 1085مركبة.

سيارات الملاكي والنقل

واحتلت سوزوكي المركز الأول في سيارات الملاكي بـ3107 سيارة، وفي المركز الثاني نيسان 2606 سيارة، وفي المركز الثالث شيري 2233، وفي المركز الرابع كيا 1922، وفي المركز الخامس هيونداي 1910.

وفيما يتعلق بسيارات النقل، جاءت في المقدمة شيفورلية بـ3375 سيارة، وفي المركز الثاني نيسان 305 سيارات، وفي المركز الثالث إيسوزو 225 سيارة، وفي المركز الرابع سوزوكي 161، والمركز الخامس تويوتا 108 سيارات.