ارتفاع مشاهدات أغنية «الملوك» بعد إذاعتها ضمن مسلسل مارفل Moon Knight

ارتفعت مشاهدات أغنية «الملوك» لأحمد سعد ومصطفى عناب، بعد إذاعتها ضمن المشهد التشويقي الأخير في الحلقة الثانية من مسلسل مارفل Moon Knight للمخرج محمد دياب، حيث جاوزت مشاهدات الأغنية حاجز الـ55 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية لأحمد سعد على «يوتيوب»، وعادت الأغنية لتصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض الحلقة عبر منصة «Disney+».

واهتم الجمهور العالمي لمسلسل مارفل Moon Knight بالبحث عن الأغنية على موقع الفيديوهات والأغاني «يوتيوب»، توالت تعليقاتهم عليها، حيث قال أحد المتابعين: «هذه الأغنية جيدة جدًا، لقد كانت أبرز ما في الحلقة الثانية بالنسبة لي، أصبح المشهد النهائي أفضل بها»، بينما أضاف متابع آخر: «هذه الأغنية رائعة، كنت أبحث عنها بعد سماعها في الحلقة الثانية من Moon Knight.. وبعد مشاهدة هذا الفيديو أرفع القبعة لمن يقف وراء هذه الأغنية خاصة المطربين، الملحن والشاعر الغنائي»، وأضاف ثالث: «مارفل لا تخيب ظننا أبدًا في اخياراتها الصوتية».

جمهور مسلسل مارفل Moon Knight يشيد بأغنية «الملوك»

وأبدى أحد جمهور المسلسل إعجابه بـ«الراب» المصري بعد سماع الأغنية، قائلا: «أستطيع أن أقول بكل فخر أن الراب المصري هو إدماني الجديد بعد الحلقة الثانية من Moon Knight»، وعلق آخر: «هذه الأغنية إدمان، المجد لمارفل لاختيار هذه الأغنية».

مخرج مسلسل مارفل Moon Knight: «العالم حابب الأغاني المصرية»

وكشف المخرج محمد دياب أن سارة جوهر وراء اختيار الأغاني العربية والإنجليزية في مسلسل مارفل Moon Knight، مؤكدا على أن العالم يحب الأغاني المصرية بتنوعها، وذلك عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا: «كان مهم نوري كل أشكال فننا والحمد لله العالم حابب الأغاني المصرية».