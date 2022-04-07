حيثيات الحكم على شادي خلف بهتك عرض 7 فتيات.. واقعة ثابتة وأدلة متوافرة

فندت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء الدين، حيثيات حُكمها ضد الفنان شادي نبيل خلف المتهم بهتك عرض 7 فتيات، بالسجن لمدة 3 سنوات.

حيثيات الحكم على شادي نبيل

وذكرت المحكمة، أنّ الواقعة استقرت في يقينها أنّ المتهم شادي نبيل خلف صاحب استديو «ذات» بمصر الجديدة لتعليم مهنة التمثيل، ضل سعيه في الحياة الدنيا واتبع شيطانه واتخذ من حرفته التمثيلية طريقًا للبغي واستقطاب ضحاياه من الفتيات اللاتي يطمحن في الوصول للاحتراف التمثيلي والشهرة.

وأضافت المحكمة أنّ المتهم استغل انفراده بالمجني عليهن السبعة بحجة إعطائهن دروسًا تمثيلية بمشاهد إغراء، حتى يتجاوز الحدود الأخلاقية للمشهد التمثيلي، وتستطيل يديه وجسده لأماكن عورة المجني عليهن بغية منه لمعاشرتهن جنسيًا.

ثبوت الجريمة

ولما كان ذلك، وكان من المقرر لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أنّ هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، موضحة أنّ تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحُكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة استخصلت الحقيقة استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه- كما هو الحال في الدعوى الماثلة.

وأشارت إلى أنّ تأخر المجني عليهن في أداء الشهادة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهن ما دامت اطمأنت إليها، وأنّه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع.

وعن الدفع بعدم جدية التحريات وبطلانها ومكتبيتها، بقول الضابط، إنّ تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهن، يؤكد احتمالية إتيان المتهم لتلك الأفعال، وذكرت المحكمة أنّه لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لصحة ما قرره المقدم محمد أحمد إسلام ضمن تحرياته السالفة، وتدخل في نطاق الاستنتاج السائغ لمقتضيات العقل والمنطق، فضلًا عن ذلك تعول المحكمة في عقيدتها على ما جاء بأقوال مجري التحريات باعتباره قرينة تعزز لما تسوقه المحكمة من أدلة أساسية.

شهادة الشهود في الواقعة

أمَّا عن الدفع بالتأخر في إبلاغ الواقعة وعدم التعويل على شهادة شهود لأنها سماعية وخلو الأوراق من شاهد رؤية، قالت المحكمة إنّها تطمئن لأقوال المجني عليهن ومعه يكون التأخير والتراخي في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنعها من الأخذ بأقوالهن.

وبالنسبة للشهادة السماعية، لما كان الثابت من أوراق الدعوى أنّها حوت على شاهد رؤية خلافًا لما يزعم دفاع المتهم وهو عبدالله فتح الله دنيور «مخرج فني»، بأنّه قرر أنّه كان يعمل بورشة تمثيل باستديو «ذات» وكان يترك معداته في حجرة داخله، وعندما توجه لإحضارها رفض الحضور دخوله لأن المتهم شادي خلف يمرن، وعند الدخول شاهد المجني عليها «م. م» في حالة انهيار عصبي وجسدها يرتعش وتبكي حتى لملم أشيائه وغادر المكان، فيما كان شادي خلف في حالة انفعال.

وأكدت المحكمة أنّ الواقعة ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم لما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة 7 ضحايا وشاهدي رؤية وشهادة مجري التحريات.

كما استندت المحكمة إلى ما ثبت من المطبوعات الملتقطة من الوسائط الإلكترونية الحاوية لما نشرته المجني عليهن، حيث ثبت من أقوالهن جميعا اعتداء المتهم عليهن وهتك عرضهن جميعًا، لذا يتعين الحكم على المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملًا بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية والمادة 267/2 و268/ 1،2.

وأوضحت أنّ الجرائم المُسندة إلى المتهم، أنّه مارس نشاطا إجراميا واحدا وصولًا لنتيجة واحدة، وارتبطا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإنّه يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بالمادة 32/2 عقوبات، وترى المحكمة من أوراق الدعوى وملابساتها إعمال المادة 17 عقوبات.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم شادي خلف، عما أسند إليه من اتهامات بهتك عرض 7 فتيات في ستديو ورش تمثيل بالقاهرة ونويبع والتي بدأت في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020.