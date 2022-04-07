«القومي لثقافة الطفل» يقدم مسابقة «حكايات لونها أخضر» على يوتيوب

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، إنتاج مسلسل «حكايات لونها أخضر» ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر».

والمسلسل قصة الكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، ورسوم الفنان الكبير عبد الرحمن نور الدين، وأداء الإعلامية شيرين نبيل، وتنفيذ وإخراج ميسرة خيري.

وأوضح «ناصف»، في تصريحات صحفية، أن المسلسل يدور حول مفاهيم تهتم بالبيئة والحفاظ عليها، والمخاطر التى تقابلها في ظل التقدم الصناعي الهائل، وكيفية تبني مفاهيم تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ويُعرض المسلسل خلال شهر رمضان كل اثنين وخميس على قناة المركز على موقع «يوتيوب» الساعة الثالثة، ويصاحبه مسابقة لأجمل لوحة تعبر عن كل حلقة من حلقات المسلسل، والأطفال الفائزون يحصلون على جوائز مالية وعينية وميداليات وكتب وهدايا.

لينك قائمة المسلسل على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyshoYjs7BpolWko4s7zRwtKHUsW9cNHz

265 فعالية ثقافية بحديقة السيدة زينب

وينظم المركز القومي لثقافة الطفل 265 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في الفترة من 13 إلى 22 أبريل الجاري، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المعظم.

ويقام على المسرح الصغير مجموعة من الحواديت الرمضانية لنخبة من المبدعين مع الشعراء الصغار الفائزين في جائزة المبدع الصغير، وعدد من العروض المسرحية منها أراجوز وأراجوزتا ، الليلة الكبيرة، وعرض الأراجوز.

وبالمسطح الأخضر يقام معرضا «القاهرة في عيون أطفال دول العالم الإسلامي»، و«أطفال العالم الإسلامي في رحاب القاهرة»، كما يستضيف المسرح الكبير معرض أوبريت «أهلا رمضان»، وفقرات السيرك القومي، ومسرحية «رمضان جانا»، وكورال «سلام» لفريق كورال الحديقة، و«أوبريت العبور»، وعروض فنية فريق ذوي الهمم الحديقة، وعروض للتنورة التراثية.

واحة الشعراء

كما تنظم الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا متميزا بالحديقة الثقافية، يشمل عروضا لفرقة محمد عزت للسيرة الهلالية، وأمسيات شعرية لمجموعة من الشعراء ضمن برنامج «واحة الشعراء»، وعرض لفرقة روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عدد من حفلات توقيع الكتب بحضور مؤلفيها وندوات لمناقشتها ومعرضا لإصدارات مركز ثقافة الطفل.