نصائح مهمة من «الصحة» لمريض السكر في رمضان.. «ابعد عن المحمر والحلو»

يتسائل العديد من مرضى السكر عن النظام الصحي الأمثل في التغذية الذي يجب أن ينتظموا عليه خلال صيام شهر رمضان الكريم، لذا أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من الإرشادات والنصائح المهمة فيما يتعلق بالتغذية الصحية لمريض السكر.

التغذية الصحية لمريض السكر في شهر رمضان

وتستعرض «الوطن» في نقاط ما قالته الدكتورة نيبال عبد الرحمن، استشاري التغذية العلاجية في المعهد القومي للتغذية، من خلال مقطع الفيديو.

- من أكثر الممنوعات على مرضى السكر وغيرهم من الأشخاص هي المشروبات المليئة بالسكر، على سبيل المثال: الكركديه والتمر هندي، وقمر الدين، ويستطيع المرضى شرب هذه المشروبات في حالة واحدة وهي شربها بدون سكر، والتي من الممكن أن يتعود عليها مريض السكر بشكل تدريجي.

- من الأضرار الأخرى هي الحلويات، والتي يجب على مريض السكر الابتعاد عنها بدون حرمان منها نهائياً، والتوقيت أيضا مهم للغاية في تناول الحلويات، على سبيل المثال بعد الفطار قبل أداء صلاة التراويح أو قبل ممارسة الرياضة.

تناول الأطعمة المحمرة بحذر

- والمشكلة الثالثة هي الأطعمة المحمرة، وهي مشكلة منتشرة خلال شهر رمضان ويجب على الجميع مري السكر وغيره تناولها بحذر وكميات قليلة.

- إذا شعر مريض السكر بأي من أعراض نقص السكر يجب عليه فورا وقف الصيام والإفطار.

- يجب قياس السكر عدة مرات على مدار اليوم أثناء ساعات الصيام، وفي حالة إذا كان السكر منخفض يجب الإفطار على الفور.

- يجب الإفطار على كميات كبيرة من المياه من أجل نعالج من خلالها مشكلة الجفاف، ويتم كسر المياه من خلال تناول البلح من أجل تعويض السكريات.

- وجبة الإفطار في شهر رمضان: نصف الطبق يحتوي على خضروات مثل السلطة والكوسة الفاصوليا الخضراء، والنصف الثاني ينقسم إلى النشويات المركبة مثل ربع أو نصف رغيف بلدي أو 5 معالق أرز، والربع الأخير هي البروتينات غير الدسمة.