«الصحة» تنصح مرضى السمنة بالابتعاد عن الدهون خلال شهر رمضان

قدمت وزارة الصحة والسكان، روشتة علاجية لمرضى السمنة في شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وتغير مفهوم الثقافة الصحية.

تقسيم الإفطار إلى وجبتين

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي، إنه لا بد من التعجيل بالإفطار وتأخير السحور، لافتة إلى أهمية تقسيم الإفطار إلى وجبتين، مؤكدة أن الإفطار والسحور يجب أن يحتويان على جميع العناصر الغذائية.

وأضافت الوزارة، أن البروتين يعطي إحساسا بالشبع لذلك يفضل البدء في تناوله مع الخضروات، مشيرا إلى الحرص على الاهتمام بتناول أطعمة غنية بالألياف لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وعدم الشعور بالعطش مثل البقوليات والخضروات والفواكه.

التقليل من القهوة والشاي.. والبعد عن المقليات

وأضافت الوزارة، أنه لا بد من التقليل من المشروبات المدرة للبول مثل الشاي والقهوة؛ لأنها تسبب الشعور بالعطش، محذرة من الأطعمة المقلية والغنية بالدهون، وناشدت المواطنين بضرورة تجنب الأنظمة غير الصحية التي تعتمد على نوع أو نوعين من الغذاء، وهي الأنظمة الكيميائية.

وتابعت أنه ينبغي على مريض السمنة، ممارسة الرياضة وأبسطها المشي بعد المغرب أو بعد صلاة التراويح.

وأكدت أهمية الحرص على تناول الزبادي أو شرب اللبن الرائب خاصة في وجبة السحر، موضحة أهمية الإكثار من شرب المياه بكمية تتراوح بين 8: 10 أكواب في الفترة بين السحور والأفطار.

وطالبت الوزارة، المواطنين، بضرورة تجنب المشروبات والأطعمة والحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتجنب تناول المخللات خلال وجبة السحور حتي لا تسبب الشعور بالعطش وترفع ضغط الدم.