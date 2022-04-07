أفضل طرق الحفاظ على سلامة الأسنان في رمضان.. «الصحة» توضح

صيام شهر رمضان الكريم لساعات طويلة خلال فترة النهار دائمًا ما يستدعي عناية خاصة بالفم والأسنان خلال تلك الفترة للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، لذا نشرت وزارة الصحة والسكان مقطع فيديو عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعطي من خلاله العديد من أفضل الطرق للمحافظة على صحة الفم والأسنان.

إرشادات من «الصحة» لحماية الفم والأسنان في رمضان

وتستعرض «الوطن» الطريقة الصحيحة والإرشادات التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة الفم والأسنان.

يقول الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، من خلال مقطع الفيديو إنه خلال شهر رمضان الكريم تكون فترة النهار طويلة، لذلك يجب على جميع الأشخاص غسل الأسنان بعد الانتهاء من تناول السحور مباشرة من خلال استخدام فرشاة الأسنان والمعجون من أجل إزالة بقايا الطعام من على أسطح الأسنان.

تتكون طبقة البلاك على الأسنان خلال فترة الصيام

وأضاف الدكتور وليد أن فترة الصيام لا يكون فيها ريق يجري داخل الفم، وبالتالي لا يتم غسل بقايا الأكل الموجودة داخله، ولذلك تتكون طبقة البلاك على الأسنان، وبالتالي يحدث التهابات للأسنان واللثة.

غسل الأسنان لا يؤثر على الصيام

وأكد رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان أن غسل الأسنان في أي وقت أثناء نهار رمضان لا يؤثر على الصيام، لأنه يتم من خلاله إزالة بقايا الأكل من على سطح الأسنان فقط، وبالتالي لا توجد أي مشكلة على الإطلاق في غسل الأسنان أثناء ساعات الصيام.

أفضل توقيت لغسل الأسنان

وأشار «وليد» إلى أن أهم توقيت لغسل الأسنان خلال شهر رمضان الكريم هو بعد تناول وجبة السحور، ثم غسلها مرة أخرى عند الاستيقاظ من النوم في الصباح.