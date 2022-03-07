البحث العلمي: نقدم برامج دعم للشباب ونسعى لاكتشاف مواهبهم

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن وزارة التعليم العالي تعمل على مراجعة المناهج دائما، لتناسب سوق العمل؛ ليكون الخريج جاهز للعمل مباشرة، موضحا أن أكاديمية البحث العلمي تقدم برامج دعم للشباب، ويتم التركيز على الابتكار والإبداع، مبينا أن الأكاديمية تعمل دائما على فتح باب المسابقات لتقديم الشباب.

تنسيق بين الأكاديمية ومختلف الجهات

أضاف «صقر»، خلال استضافته في برنامج «الحياة» المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مدينة العلمين كانت تعاني من ألغام الحرب العالمية الثانية، ولكن المدينة تحولت إلى جنة من خلال الإرادة السياسية، مبينا أن الأكاديمية تعمل بالتنسيق مع الجامعات المختلفة التي تدعم التكنولوجيا، موضحا أن الدولة ركزت على اخيتار طلاب الجامعات وطلاب المدارس الخاصة بالمتفوقين.

مسابقات للطلاب

أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية خصصت مسابقة شملت عدة مسابقات فرعية، الأولى خاصة لصنع إنسان آلي قادرة على اكتشاف الألغام، وتتم المسابقة على أرض للمحاكاة، ويصنع الشباب هذا الإنسان الآلي، وسط تدريبات مكثفة، لافتا إلى أن المسابقة الثانية كانت خاصة بالغواصات تحت المياه، والثالثة كانت متركزة على القتال بين الإنسان الآلي بعدة أنواع، ويتم تقديم جوائز مالية عينية، مبينا أن الدولة دعمت الشباب الذين يدرسون في المراحل الأخيرة في كليات الهندسة من أجل تنفيذ الإنسان الآلي داخل مصر وتصنيعه في المستقبل وتصديره.

منح لأوائل الجامعات

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن أكبر شركة تصنع الطائرات بدون طيار في المنطقة كانت عبارة عن مجموعة طلاب في السنة النهائية، لافتا إلى أنه لا يمكن تعيين كل الأوائل في الجامعة لذا توفر الدول منح للطلاب وتقدم ماجستير يزيد من فرص الالتحاق بسوق العمل، مبينا أن مشكلات المجتمع يتم حلها عن طريق العلوم الإنسانية لذا فإن وجود منح للدراسات علمية لا يعني عدم أهمية الدراسات الإنسانية.