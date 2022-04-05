محمد جمعة يطمئن الجمهور على أحمد بدير بعد شائعات وفاته: الأستاذ بخير

طمأن الفنان محمد جمعة الجمهور على صحة الفنان أحمد بدير، وذلك بعد ما انتشرت شائعات وفاته على مدار الساعات الماضية، حيث روجت عدة حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي للخبر الذي أدى إلى حالة من الصدمة لدى محبي الفنان الكبير، وذلك قبل أن ينفي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تلك الشائعات.

ومن جانبه، قال الفنان محمد جمعة عبر حسابه على «في بوك» أنه تواصل مع الفنان أحمد بدير للاطمئنان على صحته، قائلا: «الأستاذ أحمد بدير بخير وصحة، وكل الشائعات أعتقد محدش بقي غبي وفاهمين مين بيعمل كدة»، مشيرا إلى تورط عدد من الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في الترويج لتلك الشائعة، خاصة بعد أداء دور المشير محمد حسين طنطاوي ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3، في سباق الدراما الرمضانية 2022.

أشرف زكي: لجان إلكترونية وراء شائعات وفاة أحمد بدير

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف زكي حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير، مؤكدا أن الأمر مجرد شائعات، متهما اللجان الإلكترونية بالوقوف خلف تلك الأخبار بسبب الدور الذى يجسده الفنان ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3، وقال في تصريحات لـ «الوطن» أن الفنان بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

أحمد بدير يجسد شخصية المشير طنطاوي في الاختيار 3

وحصد الفنان أحمد بدير ردود أفعال إيجابية عن تجسيد دور المشير محمد حسين طنطاوي، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3، حيث يتطرق خلال إلى مرحلة مهمة في تاريخ مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وسبلها في السيطرة على الدولة، وكشف المسلسل حقائق يتم الكشف عنها للمرة الأولى أبرزها وقوف تلك الجماعة خلف مذبحة رفح التي راح ضحيتها عدد من جنود القوات المسلحة، وذلك من أجل إبعاد المشير طنطاوي من منصب وزير الدفاع.