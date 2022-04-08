سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر

منذ أن بدأ شهر رمضان الكريم، وتابع المقبلون على الزواج أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصةً سعر جرام الذهب عيار 21، إذ يستعد كثير منهم لتنظيم حفل الخطوبة بعد عيد الفطر المبارك، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، منذ بدء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل يومي، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل من عام 2022، خاصةً سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

تراوحت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، بين 976 و980 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 842 و845 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، بين 1122 و1127 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم قيمة تراوحت بين 7856 و7888 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وشهد المعدن الأصفر اختلافا عن محلات الصاغة، حيث سجل في بداية معاملات اليوم الجمعة داخل أسواق المال العالمية، ما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى نحو 1138 جنيهًا، بما يعادل 62.03 دولار.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7963 جنيهًا، بما يعادل 434.19 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة لنحو 995.34 جنيه، بما يعادل 54.27 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 8 أبريل، نحو 853.14 جنيه بقيمة 46.52 دولار.