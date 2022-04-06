سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 6-4-2022 في مصر

يحرص الكثير من المقبلين على الزواج على شراء الذهب خلال شهر رمضان، استعدادا لتنظيم حفل الخطوبة أو الزفاف بعد عيد الفطر المبارك، ما يجعلهم يبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن أسعار الذهب بشكل يومي ومستمر، انتظارا منهم للحظة هبوط الأسعار حتى يتمكنوا من الشراء، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر مبيعا في السوق المصري.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصةً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصري، اليوم الأربعاء الموافق 6 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

تراوحت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، بين 970 و976 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 831 و837 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، بين 1109 و1115 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب فيسجل اليوم الأربعاء قيمة تراوحت بين 7760 و7808 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وشهد المعدن الأصفر اختلافا عن محلات الصاغة، حيث سجل في بداية معاملات اليوم الأربعاء داخل أسواق المال العالمية، ما يلي:

- ووصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء إلى نحو 1134 جنيهًا، بما يعادل 62.05 دولار.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7941 جنيهًا، بما يعادل 434.37 دولار.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء لنحو 992.66 جنيه، بما يعادل 54.30 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 5 أبريل، نحو 850.85 جنيه بقيمة 46.54 دولار.