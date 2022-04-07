سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 7-4-2022 في مصر

يتابع الكثيرون أسعار الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال، في ظل التذبذب في الأسعار بين الارتفاعات والانخفاضات، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر انتشارًا في السوق المصري.

ويتعرض سعر الذهب الأصفر لاضطراب الأسعار بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، فضلا عن قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي.

في هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصةً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصري، اليوم الخميس الموافق 7 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كما يلي:

سعر الذهب عيار 21

تراوحت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، بين 976 و980 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 837 و840 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، بين 1115 و1120 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم قيمة تراوحت بين 7808 و7840 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وشهد المعدن الأصفر اختلافا عن محلات الصاغة، حيث سجل في بداية معاملات اليوم الخميس داخل أسواق المال العالمية، ما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى نحو 1131 جنيهًا، بما يعادل 61.82 دولار.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7920 جنيهًا، بما يعادل 432.73 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس لنحو 990.04 جنيه، بما يعادل 54.09 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 7 أبريل، نحو 848.60 جنيه بقيمة 46.36 دولار.