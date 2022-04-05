سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5-4-2022 في مصر

أعلنت محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 5 أبريل، سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شراءً في مصر، بالتزامن مع إقبال البعض على شراء المشغولات الذهبية خلال تلك الآونة لإتمام الخطبة، فالغالبية العظمي تفضل إتمام عملية الشراء خلال الجزء الثاني من شهر رمضان وصولا إلى عيد الفطر المبارك.

وفي ظل تذبذب أسعار السلع والمنتجات، كالذهب والدينار وغيرهما، بعد التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، ترصد بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل من عام 2022، وفق الأسعار في محلات الصاغة، والتي جاءت كما يلي:

سعر الذهب عيار 21

تراوحت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، بين 970 و976 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 831 و837 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وكذلك تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، بين 1109 و1115 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فيسجل اليوم الثلاثاء قيمة تراوحت بين 7760 و7808 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وداخل أسواق المال، شهد المعدن الأصفر اختلافا عن محلات الصاغة، حيث سجل في بداية معاملات اليوم الثلاثاء داخل أسواق المال العالمية، ما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء إلى نحو 1134 جنيهًا، بما يعادل 62.05 دولار.

- وسجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7941 جنيهًا، بما يعادل 434.37 دولار.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء لنحو 992.66 جنيه، بما يعادل 54.30 دولار.

- وأخيرا سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 5 أبريل، نحو 850.85 جنيه بقيمة 46.54 دولار.