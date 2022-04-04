سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 4-4-2022 في مصر

كشفت محلات الصاغة اليوم، عن أسعار المعدن الأصفر وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل الجاري، وذلك تلبية لرغبة وبحث الغالبية العظمى في إتمام حفلات الخطبة خلال أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، في ظل تذبذب أسعار السلع والمنتجات، كالذهب والدينار وغيرهما، بعد التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل من عام 2022، وفق الأسعار في محلات الصاغة، والتي جاءت كما يلي:

سعر الذهب عيار 21

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين، قيمة تراوحت بين 964 و970 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18، ليصل إلى قيمة تراوحت بين 826 و831 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين، قيمة تتراوح بين 1102 و1109 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم الإثنين بين 7712 و7760 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب في أسواق المال عن محلات الصاغة، فسجل في بداية معاملات اليوم الإثنين داخل أسواق المال العالمية، ما يلي:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين إلى نحو 1128 جنيهًا، بما يعادل 61.66 دولار.

- كما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7895 جنيهًا، بما يعادل 431.65 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين نحو 986.91 جنيه، بما يعادل 53.96 دولار.

- وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الإثنين 4 أبريل، نحو 845.91 جنيه بقيمة 46.25 دولار.