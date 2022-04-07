السيسي يوجه بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين وصناع الرأي المستنير

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة.

عرض الدكتور مختار جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات وأرباح بإجمالي حوالي مليار و429 مليون جنيه.

تعظيم عوائد الوقف

وجه الرئيس بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلاً عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده.

وفيما يخص الاحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة.

بلورة البرامج التدريبية المتقدمة

وبالنسبة لجهود إعداد جيل من الأئمة المفكرين، وجه الرئيس بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الأوقاف عرض تجربة الوزارة فيما يخص صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، حيث وجه الرئيس بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع، وتحقيق مقاصدها الشرعية.