وزير الأوقاف: أحمد دسوقي مكي خطيب الجمعة المقبلة من مسجد الحسين

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الشيخ أحمد دسوقي مكي، سيكون خطيبًا للجمعة المقبلة من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، متمنيًا له التوفيق، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

خطبة سابقة لأحمد دسوقي مكي عن أدب المحن مع الله عز وجل

وكان الشيخ أحمد دسوقي مكي، قد تناول «أدب المحن مع الله عز وجل ومع الخلق» في إحدى خطب الجمعة، إذ ذكر أن المحن بها آداب، يجب على العبد الالتزام بها كي يمضي أمر الله سبحانه وتعالى عليه ويكون فيها مأجورًا، إذ إن إهمالها يعد خيبة وخسارة ويكون الشخص مأزورا.

المحنة في حقيقتها فرصة حقيقية للرجوع إلى الله

وأوضح «مكي»، أنه يجب على كل مسلم أن يعلم أن زمام العالم كله بيد الله عز وجل، فهذا الاعتقاد لوحده يقذف بمقادير كبيرة من الطمأنينة في قلبه، مما يجعله مستعدا للمحن عند نزولها، فيتلقاها بالأدب الذي يليق بها، فالمحنة في حقيقتها فرصة حقيقية للرجوع إلى الله عز وجل.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد ذكر أن الفترة الزمنية التي تم خلالها تطوير مسجد الحسين تعد صعبة للغاية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بافتتاح مسجد الحسين للصلاة في أول يوم شهر رمضان، وهو ما تم بالفعل، موجهًا الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تطوير مسجد الحسين.

تطوير مساجد وساحات المنطقة المحيطة بمساجد آل البيت

فيما وجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التوجيه بتطوير مساجد وساحات المنطقة المحيطة بمساجد آل البيت.

وتزين مسجد سيدنا الإمام الحسين قبل استقباله جموع المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد بعد تطويره، إذ أقيمت صلاة العشاء وصلاة التراويح منذ السبت الماضي مع الالتزام التام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، وستستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.