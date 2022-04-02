«الأوقاف»: المصلون بمسجد الحسين بكوا فرحا لإعادة فتحه

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ البعض غضبوا من إعلان الوزارة غلق مسجد الإمام الحسين للتجديدات بسبب قرب حلول شهر رمضان المعظم، معقبًا: «لكن، طالما أنت مع القوات المسلحة، فأنت في مأمن».

ووجّه عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بمساجد آل البيت، وسرعة إنهاء أعمال الصيانة، كما قدم الشكر للقوات المسلحة الباسلة، إذ تمت المساجد تحت إشراف كامل ودقيق جدا للهيئة الهندسية في وقت قياسي.

وأشار إلى أن بعض المصلين بكوا في مسجد الإمام الحسين فرحا بإعادة تأهيله وفتحه، إذ رأوا مسجدا عظيما بقدر كبير من الفخامة والحضارة التي تدل على عراقة الشعب المصري الأصيل.

جنسيات كثيرة صلت في المسجد

وأردف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن جنسيات كثيرة صلت في المسجد، لافتًا إلى أن المساجد في شهر رمضان تشهد درسا في صلاة العصر وخاطرة في صلاة التراويح، وبالفعل كان هناك خاطرة في مسجد الإمام الحسين.

فتح مصلى السيدات

وأوضح: «جرى فتح مصلى السيدات، والأجواء في المساجد رائعة وتعبر عن اللُحمة المصرية في ظل الظروف التي يشهدها العالم، والشعب المصري يثبت في كل الأزمات أنه يد واحدة في مواجهة التحديات والصعوبات».