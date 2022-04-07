انطلاق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن بمراكز شباب كفر الشيخ

نظمت مراكز الشباب في محافظة كفر الشيخ مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت، خلال شهر رمضان، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ مسؤولي النشاط بمراكز الشباب.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المشاركين في المسابقة يخضعون للتحكيم من قبل مشايخ هيئة الأوقاف، ضمن فاعليات المسابقة بمراكز الشباب، حيث يتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة وتكريمهم، لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ و التجويد.

مسابقة الشباب والرياضة كل عام في شهر رمضان

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن شهر رمضان يحتفظ بمظاهر خاصة، كما أن التحديات تفرض طابعاً خاصاً على تنفيذ الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب، التي تُعد ملتقى للأسر في شهر رمضان.

وأضاف «محروس»، في بيان اليوم الخميس، أن المديرية تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم كل عام في شهر رمضان، تشجيعاً للأطفال، حيث تقدم للفائزين جوائز تحفيزية، وذلك تشجيعاً لهم لمواصلة حفظ كتاب الله.

تنمية مهارات البراعم وتحفيز الانتماء لديهم

وأشار إلى اهتمام الشباب والرياضة بالبراعم الصغار والنشء في كافة مراكز الشباب، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، فضلاً عن الحرص على مشاركتهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، لتحفيز الانتماء والمشاركة لديهم، كما يشاركون في الدورات التدريبية المختلفة، لصقل مهاراتهم المختلفة، وتشجيع الموهوبين على مواصلة المشاركة، سواء في المحافظة أو خارجها.