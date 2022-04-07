«على باب الله».. شوفوا بائع القصب عمل إيه علشان يراضي مذيع بدون مقابل

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف محرج أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، إذ تحدث مع بائع قصب من أحدى محافظات الصعيد في الشارع، وطلب منه أن يعطيه قطعة من القصب بدون مقابل، وقال له: «يا عم أنا مسامح ولو عايز تاخد تاني خد تاني من غير أي حاجة».

بائع القصب: الحمد لله على كل شيء وكده ماشية وكده ماشية

وبعد إعطاء بائع القصب القصب لمقدم البرنامج الذي يذاع على تلفزيون «الوطن»، أخبره بأن الموقف الذي دار بينهما قد تم تصويره من خلال أحدى الكاميرات المثبتة بالسيارة المقابلة لهما، ليرد عليه الرجل بقوله: «الحمد لله على كل شيء، وكده ماشية وكده ماشية وبنحمد ربنا على كل شيء، وأهم حاجة ربنا أدانا الصحة ودي بالدنيا وما فيها، الحمد لله».

بائع القصب: رزقنا ورزق الناس على الله

وأكمل: «رزقنا ورزق الناس على الله وكل اللي يجيبه ربنا كويسه، وحامدين ربنا على كل شبء، وربنا يزيدكم، ومعايا 4 أولاد، واللي مش معاه قصب وعايز ياخد ياخد، الحمد لله وكل سنة وأنتوا طيبين».