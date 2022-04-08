أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 8-4-2022

يأتي شهر رمضان الكريم، ويزداد الطلب على شراء الفاكهة بأنواعها المختلفة، خاصةً تلك التي يمكن إعدادها عصائر، إذ أنها ذلك أكثر ما يهتم به الصائمون على مائدة الإفطار، خاصةً في تلك الأجواء الحارة، والتي شهدتها كافة الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية والمحلية اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل، وفق جولة بوابة «الوطن» في الأسواق المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

واختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل، وجاءت الأسعار كالتالي:

- وسجل سعر كيلو الجوافة 14 جنيها.

- وصل سعر الموز في الأسواق إلى 12 جنيها.

- بينما وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 10 جنيهات.

- كما وصل سعر كيلو الخوخ إلى 19 جنيهًا.

- وبالنسبة للتفاح وصل سعره إلى قيمة تتراوح بين 15 و25 جنيها للكيلو الواحد.

- وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات.

- بينما وصل سعر كيلو اليوسفي إلى 12 جنيها.

- وجاء سعر كيلو الفراولة ليسجل 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وذكر الموقع الإلكتروني لسوق العبور أن أسعار الفاكهة المتوفرة في السوق، هي:

- كيلو الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها.

- الجوافة بين 4 و11 جنيهات.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح السوري اللبناني بين 12 جنيها و18 جنيها للكيلو الواحد.

- بينما وصل سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 جنيها و23 جنيها للكيلو الواحد.

- التفاح الجولدن بين 16 جنيها و20 جنيها للكيلو الواحد.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

- عنب مستورد أسود سعره 30 جنيهًا للكيلو.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و50 جنيهًا.

- بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات بسعر يتراوح بين 40 و50 جنيها.

- البرتقال الصيفي بين 2 و3.5 جنيه.

- كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.50 و6.50 جنيه.

- كيلو اليوسفي بين 2.50 و6.50 جنيه.