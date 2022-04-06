أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 6-4-2022

تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، يبحث المواطنون عن أسعار الفاكهة في السوق المحلي، فهي من الأطعمة الرئيسية التي تتواجد خلال العزومات واللقاءات العائلية على مائدة الإفطار.

وفي إطار تلبية احتياجات الباحثين على الانترنت، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفق جولة لعدد من الأسواق، بالإضافة إلى أسعارها في سوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

واستقرت معظم أصناف الفاكهة للكيلو جرام في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، الموافق 6 أبريل الجاري، كالآتي:

- وصل سعر الموز في الأسواق 12 جنيهات.

- الكنتالوب 10 جنيهات.

- كيلو الخوخ 19 جنيهًا.

- التفاح بين 15 و25 جنيها للكيلو الواحد.

- البرتقال 5 جنيهات.

- كيلو اليوسفي 12 جنيها.

- كيلو الفراولة 12 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الجوافة 14 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وذكر الموقع الإلكتروني لسوق العبور أن سعر الفاكهة المتوفرة في السوق، هي:

- البرتقال الصيفي بين 2 و3.5 جنيه.

- كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.50 و6.50 جنيه.

- كيلو اليوسفي بين 2.50 و6.50 جنيه.

- كيلو الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها.

- الجوافة بين 4 و11 جنيهات.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح السوري اللبناني بين 12 جنيها و18 جنيها للكيلو الواحد.

- بينما وصل سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 جنيها و23 جنيها للكيلو الواحد.

- التفاح الجولدن بين 16 جنيها و20 جنيها للكيلو الواحد.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

- عنب مستورد أسود سعره 30 جنيهًا للكيلو.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و50 جنيهًا.

- بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات بسعر يتراوح بين 40 و50 جنيها.