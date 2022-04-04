أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 4-4-2022

حظيت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 4 أبريل باهتمام المواطنين وذلك تزامنًا مع ثالث أيام شهر رمضان الكريم، إذ يبحث الكثيرون عن أسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها أسعار البرتقال والفراولة، وغيرها من الفاكهة التي توجد بشكل أساسي على مائدة الإفطار أو السحور، حيث استقرت أسعار معظم الأصناف في السوق المحلية اليوم.

وعليه يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الفاكهة في السوق المحلية، وفق جولة على عدد من الأسواق، إضافة إلى أسعارها على موقع سوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ووصلت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم، كالتالي:

كنتالوب 10 جنيهات.

خوخ 19 جنيهًا.

موز بلدي 10.75 جنيه.

تفاح أحمر مستورد 25 جنيها.

برتقال عصير 5.5 جنيه.

برتقال بصرة 10 جنيهات.

يوسفي 10.75 جنيه.

فراولة 12 جنيهًا.

جوافة 13.5 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، الآتي:

كيلو الفراولة اليوم تراوح بين 6 و9 جنيهات.

طبق الجوافة تراوح بين 4 إلى 11 جنيهًا.

التفاح الأمريكاني بين 19 و23 جنيهًا، والجولدن بين 16 إلى 20 جنيهًا، والسوري واللبناني بين 12 إلى 18 جنيهًا.

الكنتالوب بين 4 إلى 8 جنيهات.

مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و50 جنيهًا.

بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات بسعر يتراوح بين 40 و50 جنيها.

الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

جريب فروت تراوح ما بين 4 و7 جنيهات.

عنب مستورد أسود سعره 30 جنيهًا للكيلو.

البرتقال صيفي بين 2 إلى 3 جنيهات.

البرتقال أبو سرة يتراوح بين 2.50 إلى 6.5 جنيه.

اليوسفي تراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.