أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 5-4-2022

تشهد أسعار الفاكهة في الأسواق اهتماما كبيرا من المواطنين، نظرا لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها، ويزداد الاهتمام بمتابعة أسعارها من ربات البيوت في شهر رمضان الكريم لشراء ما يحتاجه المنزل.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار، نستعرض أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل، وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ووصلت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي، كما يلي:

- سجل سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر الكنتالوب 10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الخوخ 19 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو التفاح بين 15 و25 جنيها للكيلو الواحد.

- سجل سعر كيلو البرتقال 5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو اليوسفي 12 جنيها.

- سجل سعر كيلو الفراولة 12 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الجوافة 14 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بسوق العبور، نستعرض سعر الفاكهة كما يلي:

- البرتقال الصيفي بين 2 و3.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.50 و6.50 جنيه.

- تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 2.50 و6.50 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الأناناس 35 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح السوري اللبناني بين 12 جنيها و18 جنيها للكيلو الواحد.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 جنيها و23 جنيها للكيلو الواحد.

- تراوح سعر التفاح الجولدن بين 16 جنيها و20 جنيها للكيلو الواحد.

- تراوح سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.