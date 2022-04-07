أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس 7-4-2022

تزداد مدة الصيام يوما بعد يوم، كما أن شهر رمضان جاء ليتزامن مع موجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء، جعلت الكثير من الصائمين يحرصون على تناول العصائر الفريش بعد الإفطار كثيرا، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن أسعار الفاكهة بشكل يومي لشرائها.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 7 أبريل من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في الأسواق المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وتباينت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 7 أبريل، وجاءت الأسعار كالتالي:

- وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات.

- بينما وصل سعر كيلو اليوسفي إلى 12 جنيها.

- وجاء سعر كيلو الفراولة ليسجل 12 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو الجوافة 14 جنيها.

- وصل سعر الموز في الأسواق إلى 12 جنيها.

- بينما وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 10 جنيهات.

- كما وصل سعر كيلو الخوخ إلى 19 جنيهًا.

- وبالنسبة للتفاح وصل سعره إلى قيمة تتراوح بين 15 و25 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وذكر الموقع الإلكتروني لسوق العبور أن أسعار الفاكهة المتوفرة في السوق، هي:

- التفاح الجولدن بين 16 جنيها و20 جنيها للكيلو الواحد.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

- عنب مستورد أسود سعره 30 جنيهًا للكيلو.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و50 جنيهًا.

- بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات بسعر يتراوح بين 40 و50 جنيها.

- البرتقال الصيفي بين 2 و3.5 جنيه.

- كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.50 و6.50 جنيه.

- كيلو اليوسفي بين 2.50 و6.50 جنيه.

- كيلو الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها.

- الجوافة بين 4 و11 جنيهات.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح السوري اللبناني بين 12 جنيها و18 جنيها للكيلو الواحد.

- بينما وصل سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 جنيها و23 جنيها للكيلو الواحد.