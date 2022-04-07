تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر قبل انتهاء المهلة.. 13 طريقة

مع بداية كل شهر يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر، والتي تعد من أشهر شركات قطاع البترول والغاز المصري العاملة في توصيل الخدمة للمواطنين في عدد كير من المحافظات، نظرا لأن الشركة تبدأ في تلقي طلبات تسجيل قراءات العدادات منذ بداية اليوم الأول من كل شهر وحتى منتصفه.

أتاحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، العديد من الطرق للمواطنين لـ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر، من خلا الضغط على أيقونة تسجيل قراءات الغاز.

وفي هذا السياق، أوضحت شركة بتروتريد أنها تستقبل طلبات التسجيل حتى منتصف الشهر الحالي من خلال اتباع العديد من الطرق التي توفرها للمواطنين، كما تبدأ مهلة تسديد قيمة فاتورة الغاز اليوم الأحد، الموافق 6 فبراير، وتنتهي عند في أواخر الشهر الحالي يوم 28 فبراير 2022، إذ توفر الشركة مهلة كبيرة وكافية لدفع الفاتورة دون نسيانها.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر

وتتمثل طرق التسجيل التي أتاحتها الوزارة للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، الآتي:-

1- الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة).

3- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

4- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- تطبيق موبايل جوميا.

7- من خلال مكاتب البريد المصري.

8- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

12- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.

وسهلت شركات الغاز الطبيعي طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر .