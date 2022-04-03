غاز مصر: نجحنا في تنفيذ خطة 2021 بنسبة 108%

قالت شركة غاز مصر في تقرير لها حول أعمالها خلال عام 2021، إنها نجحت في تنفيذ 108% من خطتها في مناطق التزامها المدرجة بالخطة القومية والتي بلغت نحو 42% من إجمالي خطة الدولة لذلك العام، حيث وصلت الغاز الطبيعي إلى 461 ألف عميل منزلي ليبلغ أعداد المحولين للغاز الطبيعي من قبل الشركة منذ بدء نشاطها 5.7 مليون عميل، وهو مما وفر 8.3 مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا.

وأضافت الشركة أنها نجحت في توصيل الغاز الطبيعي إلى 12 محافظة خلال هذا العام بما يقدر بـ 214 مدينة وقرية على مستوى الجمهورية من شمال مصر وحتى جنوبها.

والجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 42 مدينة والقرية لأول مرة خلال هذا العام، وقد حققت الشركة ارتفاعا كبيرا في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في هذا العام حيث وصل معدل التوصيل إلى 1563 وحدة سكنية في اليوم على مدار العام ما يعادل 3.26 وحدة سكنية / الدقيقة.

الشركة شاركت في العديد من الأعمال المجتمعية ومنها حياة كريمة

قامت شركة غاز مصر خلال عام 2021 بعدد من المشاركات المجتمعية حيث شاركت في مبادرة حياة كريمة، وتوصيل الغاز للبرج الايتوني بالعاصمة الإدارية، وتوصيل الغاز لأكثر من 170 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي في 11 محافظة.

وبلغ إجمالي إيرادات المشروعات البترولية والمدنية وأعمال المقاولات نحو (1.636 مليار جنيه) بما يمثل حوالي (30%) من مجمل إيرادات الشركة خلال عام 2021 وبزيادة قدرها 58.8% عـن إيرادات عام 2020.

وبلغ إيراد النشاط عام 2021 مبلغ 5.4 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه عام 2020 بزيادة قدرها 35%، ومن المخطط ارتفاع إيرادات الشركة إلى 6.8 مليار جنيه في عام 2022.

بينما بلغت تكاليف النشاط 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 29% عن العام السابق، حيث بلغ مجمل الربح 244 مليون جنيه بزيادة قدرها 254% عن عام 2020.