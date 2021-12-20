«غاز مصر»: نتفوق على أمريكا في معدل توصيل الخدمة لمنازل المواطنين

قال المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، اليوم، أنه أصبح هناك 12.6 مليون عميل للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن غاز مصر تعمل على تنفيذ 40% من مخططات الدولة ووزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو محطات تموين السيارات أو المصانع.

تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي لمدة 6 سنوات دون فوائد

وأضاف جويد، خلال حديثه في مؤتمر الأهرام للطاقة، أن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمدة 6 سنوات دون فوائد كان لها دور كبير في زيادة الأعداد، لافتا إلى أن «غاز مصر» توصل الغاز الطبيعي لـ 500 ألف وحدة سنويا، ما يفوق معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر شركة غاز مصر أكبر الشركات العاملة في المجال.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 343 قرية ضمن حياة كريمة

وأشار إلى أن الشركة تعمل على توصل الغاز الطبيعي لـ 343 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، بجانب عملها في مجال المقاولات خارج مصر.

ومن جانبه، قال المهندس محمد قنديل رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»، إن الشركة الحديثة تعمل بشكل أساسي في محافظات الصعيد والدلتا والقناة.

وأكد قنديل، أن الشركة تعمل خارج مصر أيضا في مدينة أبو ظبي لتوصيل الغاز الطبيعي للعملاء.

20 % نصيب الشركة من خطة الدولة

وأوضح أن نصيب الشركة 20% من إجمالي خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي، موضحا أنها تعتبر أحد أفرع خطة وزارة البترول لإصلاح هيكلة القطاع.

وفي سياق متصل، قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، إن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، هو مشروع وعي للمواطنين، ويعتبر وقود آمن ونظيف ويقلل من استهلاك الوقود الملوث للبيئة، وتحسين المحركات، كما أنه يقلل الانبعاثات البيئية بنسبة 30% خاصة وأن مصر تتجه إلى مؤتمر المناخ خلال 2022.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأضاف فرحات، أن الشركة تساهم بنسبة 50% من خطة الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، كما أن الشركة تنشر هذه المحطات بشكل متسارع بمشاركة جميع شركات القطاع من شركات غاز وشركات تسويق البنزين والسولار، مشيرا إلى أن الشركة تهدف إلى نشر مشروع تحويل السيارات في مصر، موضحا أن قرارات تصحيح أسعار الوقود كان له دور كبير في زيادة معدلات التحويل.

تحويل 70 ألف سيارة للعمل بالغاز

ولفت إلى أن الدولة تستهدف تحويل 70 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، مؤكدا تحويل 60 ألف منهم بنهاية نوفمبر الماضي.

نقل الغاز الطبيعي للمناطق التي يصعب الوصول إليها

وأوضح أنه يجري حاليا نقل الغاز الطبيعي للمناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال محطات وسيارات متنقلة، كما يتم من خلالها نقل الغاز الطبيعي إلى الفنادق التي لم يصلها الغاز، وكذلك تموين السيارات بالغاز الطبيعي في المناطق التي لا يوجد بها خطوط أو أماكن لإنشاء محطة أو على الطرق السريعة والرئيسية.

ومن جانبه، قال المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس، إن الشركة تعمل كأول شركة لتحويل السيارات في مصر، لافتا إلى توفر الغاز الطبيعي كوقود منذ الستينيات، وتم العمل على استخدامه في السيارات منذ عام 1995، وتعتبر مصر أول دولة عربية توصل الغاز الطبيعي للمنازل وتستخدم كوقود للسيارات.

وأضاف أن المواطن أصبح لديه دافع لتحويل سيارته إلى الغاز الطبيعي، خاصة بعد تصحيح أسعار البنزين والسولار، مشيرا إلى أن سعر لتر البنزين ضعف سعر الغاز الطبيعي.

وأكد حسانين، أن الدولة تسعي للوصول بعدد محطات تموين الغاز الطبيعي إلى 1000 محطة، لافتا إلى أن تستهدف الدولة طرح التموين بالغاز في جميع المحطات.

وأشار إلى أنه يجري تقسيط قيمة التحويل على 12 شهرا دون فوائد، ما يساهم في تقليل التكلفة على المواطنين، ويزيد من معدلات التوصيل، كما أن هناك إقبالا كبيرا على التحويل للسيارات، مؤكدا أن الدولة استطاعت توفير 50% من قيمة استهلاك الوقود.