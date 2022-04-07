رمضان عبدالمعز: النبي عمره ما أحرج حد «فيديو»

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن أول محور من محاور وأركان مكارم الأخلاق هو صناعة المعروف للناس ولأهله ولغير أهله، مشددًا: «أنت أهل المعروف، لأنك بتصنعه لله تعالى لأنك مش بتعمله لحد، لأن قدوتك في دة سيدنا حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام».

أقرب الناس إلى الرسول

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة dmc، اليوم الخميس: «مرة واحد سأل الفاروق عمر عن أخلاق النبي فقال له يا عمر صف لي أخلاق محمد؟ فسيدنا عمر قال له أقرب الناس إلى رسول الله هو علي بن أبي طالب فاذهب له».

وتابع: «هذا الرجل ذهب إلى سيدنا علي فقال له: يا علي صف لي أخلاق محمد؟ فوافق لكن بشرط أن يصف له متاع الدنيا، فأجابه الرجل بعدم استطاعته بوصف متاع الدنيا، فرد عليه سيدنا علي قائلًا أنت تعجز عن وصف متاع الدنيا، والله قال إن متاع الدنيا قليل وتطلب مني أوصف لك أخلاق النبي، والله قال وإنك لعلى خلق عظيم».

وأشار إلى أن أخلاق النبي عظيمة ما قال لا قط إلا في تشهده، موضحًا: «عمره ما قال لأ لحد أبدا، وعمره ما أحرج حد، وكان ألين الناس، لذا فإن حسن الخلق أكمل المؤمنين إيمانا هم أحسنهم خلق، والبر حسن الخلق، وأقرب الناس مجلسا لرسول الله الذي لديهم أخلاق، وأحب الناس إلى رسول الله لذين لديهم أخلاق، والذي سيحصل على أعلى بيت في الجنة الذين لديهم أخلاق».

النبي أكبر من الدنيا كلها

وعندما سُئل «العباس» عم الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو أكبر من الرسول سنًا أم هو، فرد عليهم قائلًا: «رسول الله أكبر مني، لكني ولدت قبل رسول الله»، مردفًا: «شوفتوا الأدب.. هو فيه حد أكبر من النبي، النبي أكبر من الدنيا كلها».