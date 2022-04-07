دعاء الفطور بعد الصيام.. اعرف ماذا قال الرسول الكريم في رمضان

دعاء الفطور بعد الصيام، من أشهر الاسئلة التي يتداولها الصائمين عبر محركات البحث يوميا في مصر والعالم العربي، تنفيذا لقول الرسول الكريم الله صلى الله عليه وسلم: «للصائم فرحتان يفرحهما، عند فطره وفرحة عند لقاء ربه».

وفيما يخص دعاء الفطور بعد الصيام، فإنّه وفقا لمنصة دار الإفتاء المصرية، ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-: «كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ»

دعاء الفطور بعد الصيام

كما توجد عدة أدعية أخرى، يمكن أن تكون دعاء الفطور بعد الصيام، لا ترد، وقد روي «حدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِى وَابْنُ مَاجَهْ».

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه، أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: «أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ»، رواه أحمد.

دعاء الصائم لا يرد

واستكمالا لدعاء الفطور بعد الصيام، ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنّه يحبذ ترديد هذا الدعاء وقت أذان المغرب، إذ ورد عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنّ «مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، في وقت سابق، إلى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الإفطار: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»، وكان -صلى الله عليه وسلم- يعجل الفطر واستحبه لأمته، فعن سهل بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر».

وفي حديث نبوي آخر، قال الرسول الكريم: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»، وإذا صلَّى الصائم المغرب يمكنه استكمال إفطاره.