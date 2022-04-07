تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر.. اعرف الخطوات المطلوبة

يحرص الكثير من المواطنين بشكل دائم ومستمر على الاستعلام عن قيمة الفواتير الخاصة بمرافق الوحدة السكنية التي يسكن بها، سواء كانت لعداد الكهرباء أو المياه أو الغاز، وتتيح لهم العديد من المواق المختلفة ذلك من خلال إدخال قراء العداد الخاص بهم على الموقع، لتظهر أمامهم قيمة الفاتورة المطلوب دفعها، كما يبحث العديد منهم أيضا عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم وتوفير ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر، لمعرفة قيمة الفاتورة المطلوبة، وطرق دفع قيمة فاتورة غاز نظرا لتأخر كشاف الغاز ومحصل الفواتير عن المرور على المنازل، وحتى لا يضطروا غلى دفع غرامات على هذه التأخيرات، والتي جاءت كالتالي:

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر

- يقوم الراغب في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لمعرفة قيمة الفاتورة الخاصة به بالدخول عبر موقع «بتروريد» من هنــــــــــــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، والتي يتم إدخال قراءة العداد بها.

- وبعد إدخال قراءة العداد، يضغط على الزر الخاص بالاستعلام، لتظهر على الفور قيمة الفاتورة الخاصة بعداد الغاز الذي تم إدخال قراءته.

- وبعد أن تظهر قيمة الفاتورة الخاصة بعداد الغاز الخاص بالمواطن، من الممكن أن يقوم بدفع قيمة الفاتورة من خلال عدد من منصات الدفع المختلفة، مثل شركات الدفع المختلفة مثل «مصاري، أمان، فوري»، وغيرها من شركات التحصيل المختلفة.

كما يمكن للمواطنين أن يقوموا بدفع فاتورة الغاز الطبيعي عن طريق الفيزا كارد، إذ يقوم المواطن بإدخال بيانات البطاقة ودفع قيمة الفاتورة الخاصة بالمواطنين.