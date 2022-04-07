يارا تصارح والدها بالحادث في مسلسل يوتيرن الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج، بجلسة صديقة «يارا» مع زوجها أيمن قيسون «يوسف» لتستمر في مخطتها في التقرب منه، في الوقت نفسه كانت «يارا» مع «خالد» في المستشفى بعد ضرب مصور الحادث له.

ملخص مسلسل يوتيرن الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج

ودارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج، بمصارحة «يارا» لوالدها «الدكتور حاتم الكردي» بتفاصيل حادث وفاة السيدة بعد أن صدمتها بالسيارة وهى مع ابن خالتها «خالد» في يوم عيد ميلاد والدتها.

وخلال جلسة ريهام حجاج «يارا» مع والدها أرسل لها مصور الحادث «شوقي» رسالة، وأبلغها أنه حرر محضر بشجاره مع «خالد»، وطلب منها أن تقابله للتفاوض على ثمن سكوته وتسليمها موبايل وصور الحادث.

مسلسل يوتيرن الحلقة 6

وذهب والد «يارا» إلى «خالد» لمناقشة حل في أزمة مصور الحادث، وقررا الاتصال بمصور الحادث «شوقي»، إلا أنه تشاجر مع «خالد» مجددًا في الهاتف، واضطر الدكتور حاتم التدخل في الحديث ومحاولة التفاوض مع صاحب الصور، إلا أنه رفض وأبلغه أن التفاوض سيكون بينه وبين «يارا» فقط، وهدده بشكل غير مباشر أنه يعلم هويته وأنه طبيب وكذلك نجله طبيب.