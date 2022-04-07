يترقب محبو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 6 والقنوات الناقلة له، وتجسد «حجاج» في المسلسل، شخصية يارا الكردي «قبطانة بحرية»، تضطر لترك عملها بسبب غيرة زوجها أيمن قيسون، الذي يجسد دور «يوسف»، من ابن خالتها «خالد» الذي يجسد دوره كريم قاسم.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 6

وتقدم «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 6 والقنوات الناقلة له، حيث تبدأ الحلقة في تمام الساعة 6:15 مساءً على شاشة قنوات CBC، والقناة الأولى على التلفزيون المصري، بعد أذان المغرب.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 6، في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وعلى شاشة قناة ON في الساعة 10:30 مساءً، بينما تُعرض الحلقة على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، ويشاركها عدد من نجوم الفن، بينهم الفنان القدير توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، أيمن قيسون، محمود حجازي، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.