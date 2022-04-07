هل تدفع ريهام حجاج الـ20 مليون جنيه؟.. توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 6

يبحث العديد من متابعي الأعمال الرمضانية عن توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي انتهت بها حلقة أمس، إذ قابلت البطلة «يارا» الشخص المجهول صاحب صور الحادث، بصحبة كريم قاسم «خالد» للتفاوض معه.

توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 6

وطلب صاحب صور الحادث، الذي يؤدي دوره الفنان محمود حافظ، من «يارا وخالد» 20 مليون جنيه، مقابل تسليمهما صور الحادث والهاتف المحمول، إلا أنّ كريم قاسم «خالد» يرفض، ويدور بينهما شجار ينتهى بضرب مصور الحادث له، وتهديده بأن يسجنه بالصور.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 5

أحداث الحلقة 5 من مسلسل يوتيرن، رفعت سقف التوقعات لدى الجمهور، متسائلين عن هل تعاود ريهام حجاج «يارا» التفاوض مع صاحب الصور، أم يبحث «خالد» عن حل آخر ليرد على ما حدث له من ذلك الشخص بعد ضربه له.

ويحاول الثنائي «يارا وخالد» إخفاء أي تفاصيل عن حادث صدمهما لسيدة ووفاتها على الفور، كي لا يقعا تحت طائلة القانون، وكي لا يعلم زوجها «يوسف»، أنّها كانت في ذلك الوقت مع ابن خالتها «خالد»، بسبب غيرته الشديدة منه، وطلبه قطع علاقتها معه أكثر من مرة.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وعدد من نجوم الفن، بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن قيسون، صفاء الطوخي، محمود حجازي، وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.