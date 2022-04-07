يسرا تورط شقيقها بجريمة قتل في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6.. فيديو

تصاعد مشوق، وتصدر في نسب المشاهدة لأحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6، بدأ بمحاولات غادة عادل والتي تلعب دور «شيرين» في التعرف على سبب رفض «طارق» ويجسد شخصيته تامر هجرس، للزواج منها.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6

وتوالت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل أحلام سعيدة، برفض زوج شقيقة «شيرين» ويلعب دوره هشام إسماعيل، بالكشف لها عن سبب رفض صديقه «طارق» للزواج منها.

وعلى نحو آخر لا يزال «يحيى» والذي يقدم شخصيته الفنان نبيل نور الدين، مستتمرا في القيام بمحاولات الصلح بين كل من «شيرين» وتلعب دورها يسرا، وشقيقها «صالح» ويجسد دوره الفنان عماد رشاد.

لكن «شيرين» لم تستجب لتلك المحاولات، وذهبت للنيابة للإبلاغ عن شقيقها انتقاما منه، موضحة أنه تورط قبل سنوات في جريمة قتل ابن أحد جيرانه بقريته.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل كل من، يسرا، مي كساب، غادة عادل، شيماء سيف، تامر هجرس، انتصار، هشام عاشور، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.