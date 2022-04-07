خدعة تامر هجرس لـ غادة عادل.. توقعات مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6

توقعات مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6 في دراما رمضان 2022، شهدت عمليات بحث كبيرة عبر شبكة الإنترنت، من جانب المتابعين الذين يفكرون في تفاصيل الحلقة الجديدة، مع بداية تصاعد الأحداث ومناقشة أمراض تعاني منها النساء.

توقعات مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6

وحسب أحداث الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة، يتوقع أن تقرر «شيرين» التي تلعب دورها غادة عادل، الابتعاد بشكل نهائي عن «طارق» الذي يجسد شخصيته تامر هجرس، بعد أن علمت بعدم رغبته في الزواج بها، ومن ثم تكشف لها الأحداث فيما بعد أنّه خدعها، رغبة منه في التأكد من صدق مشاعر حبها له.

طلب مي كساب الطلاق من زوجها

وعلى نحو آخر يتوقع أيضا أن تطلب مي كساب التي تجسد دور «ليلى»، الانفصال عن زوجها «حازم» والذي يقدم شخصيته الفنان نور محمود، وذلك بعد أن صارحها الأخير بعدم رغبته في الإنجاب منها.

كما تستمر الخلافات في التصاعد بين «ديدي هانم» الذي تلعب شخصيتها الفنانة يسرا، وشقيقها «صالح» الذي يجسد شخصيته الفنان عماد رشاد، بسبب عدم رغبتهما في حل خلافهم سويا، وتفامها بشكل كبير حتى وصلت إلى جهات النيابة.