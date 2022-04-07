مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 6 والقنوات الناقلة، حازت على جانب كبير من عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت، حيث أثارت اهتمام متابعي ومشاهدي العمل الدرامي، تزامنا مع عرض الحلقة الجديدة مساء اليوم.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 6 والقنوات الناقلة

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل أحلام سعيدة يوميا على شاشة فضائية ON E، في تمام الساعة 8:25 مساء، فيما تأتي الإعادات كما يلي:

- الإعادة الأولى الساعة 5:30 صباحا.

- تُعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 10:50 صباحا.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل أحلام سعيدة

وشهدت الحلقة 5 التي عرضت أمس، عدد من التطورات المشوقة، حيث بدأت صداقة بين «ديدي هانم» و«شيرين» و«ليلى».

وفي المشهد التالي تصطحب «شيرين» صديقتها الجديدة «ديدي هانم»، إلى الطبيب المعالج للأخيرة، لمتابعة حالتها الصحية بعد أن فقدت بصرها نتيجة تعرضها لحادث سير مدبر.

زوج مي كساب يرفض الإنجاب منها

وفي سياق آخر أصيبت «ليلى» التي تلعب دورها مي كساب بدهشة بالغة، بعدما صارحها زوجها «حازم» بأنّه لا يرغب في الإنجاب منها، ويريد الاكتفاء بابنته التي أنجبها من زوجته الثانية فقط، كما تعرضت «شيرين» التي تجسد دورها غادة عادل، لصدمة بالغة، بعد أن علمت من شقيقتها أنّ «طارق» الذي يلعب ​دوره تامر هجرس، لا يرغب في الزواج منها بعد أن أحبته.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ومسلسل أحلام سعيدة، بطولة نسائية، للفنانات، يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، إلى جانب، تامر هجرس، نبيل نورالدين، عماد رشاد، سامي مغاوري، نور محمود، ملك بدوي، وأوتاكا، تأليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج شركة العدل جروب.