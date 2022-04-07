جوني ينقذ مربوحة وأحمد مكي يتخفى عن الناس في الكبير أوي 6 الحلقة 6

بعد أن حققت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 6 نجاحًا كبيرًا، حرص الكثير من عشاق المسلسل على مشاهدة مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6، والتي جرى بثها في تمام الساعة 6:20 في توقيت الإفطار.

الكبير أوي يتخفى في زي بابا نويل

وبدأت الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 6 بتجول الكبير في قرية المزاريطة متخفيًا عن أهل القرية، رغبة منه في معرفة المشكلات والأزمات التي تمر بها البلدة، بالإضافة إلى كشف حقيقة الفوضى التي أصبحت شائعة في المزاريطة.

وارتدى الكبير أوي ملابس «بابا نويل» ليتجول المزاريطة بصحبة فزاع الخفير والذي كان يرتدي ملابس صياد، ليكتشف أن هناك الكثير من المواطنين يعيشون في فوضى عارمة دون استخراج تصاريح للمشروعات.

مقالب أبناء الكبير في مربوحة زوجة الكبير

وتنتقل أحداث الحلقة إلى أبناء الكبير الذين يرفضون وجود زوجة أبيهم مربوحة في المنزل، في محاولات منهم لدفعها لترك المنزل، فأسقطوها من أعلى الدرج.

وعندما يعود الكبير للمنزل يجد مربوحة لم تحضر الطعام، إذ إنها قضت معظم أوقاتها في تنظيف نفسها مما فعله بها أبناؤه، ثم يحاول جوني شقيق الكبير إيجاد حلول مع مربوحة حتى يجعلها تكسب ود أبناء أخيه.