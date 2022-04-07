مربوحة تسيطر على منزل الكبير.. توقعات مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6

ينتظر مشاهدو ومتابعو مسلسل الكبير أوي 6، عرض حلقة اليوم واستكمال مشاهد مربوحة في منزل الكبير، خاصة بعد أن شهدت الحلقة الماضية أحداثًا كوميدية قدمتها مربوحة وسيطرت على التريند، ومن توقعات مسلسل الكبير أوي الحلقة 6 الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، استكمال المشاهد الكوميدية التي تجمع بين مكي والفنانة الصاعدة رحمة أحمد التي تجسد شخصية مربوحة.

توقعات مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6

ونجحت مربوحة، في أن تجذب المزيد من الأنظار للمسلسل، وذلك بعد المواقف الكوميدية الكثيرة التى قدمتها فى ليلة زفافها على الكبير، ومن توقعات مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6، حدوث مواقف كوميدية بين مربوحة العروسة الجديدة وأفراد عائلة الكبير أوي، ابنيه «العترة وجوني»، وأخيه «جوني»، وعمته «الكبيرة فحت»، ومن المتوقع ايضًا سيطرة مربوحة على منزل الكبير أوي وتآلفها مع العاملين فى المنزل.

وتُظهر مربوحة براعة شديدة فى إدارة منزل الكبير أوي، حيث يعود النظام إلى منزله بعد أن ظل 6 سنوات بدون سيدة تديره، كما يبدأ الكبير أوي في العودة مرة أخرى إلى الانشغال بمشاكل المزاريطة بصفته عمدة، كما يبدأ في الاهتمام بزوجته الجديدة خاصة بعد أن يلاحظ اهتمامها بالمنزل وأبنائه.

مواعيد عرض الكبير أوي 6 الحلقة 6 والقنوات الناقلة

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 6، يعرض في الساعة 6:20 مساءً، ويعاد مرتين، الأولى في الساعة 1:50 صباحًا والثانية في الساعة 2 ظهر اليوم التالي.

كما يمكن لمتابعي مسلسل الكبير أوي 6، ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر الخاص بهم، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

«الكبير أوي 6»، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، ومحمد سلام، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.