عارفة عبدالرسول توجه رسالة لـ «مكي» بسبب مربوحة في مسلسل الكبير أوي

وجهت الفنانة عارفة عبدالرسول، رسالة شكر ومحبة للفنان أحمد مكي، والمخرج أحمد الجندي، بسبب حرصهما على اكتشاف الوجوه الجديدة وتقديمها في أعمال فنية مهمة، في إشارة للفنانة رحمة أحمد، التي جسدت شخصية مربوحة زوجة الكبير، في مسلسل الكبير أوي، الذي ينافس به في ماراثون دراما رمضان.

رحمة أحمد من المسرح إلى التليفزيون

وكتبت عارفة عبدالرسول، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «زمان وإحنا بنعمل مسرح أنا وزملائي، كنا دائمًا عندنا حلم إن فنان كبير يشوفنا ويقول لنا تعالوا أنا هكتشفكم، وكتير منهم شافونا وكنا بنبقى في منتهى الحماس لوجودهم».

واستطردت قائلة: «وأول ما ينتهي العرض تحصل سلامات وبرافو ياولاد وكلام كتير لكن عمر الحلم ما اتحقق، لمّا شوفت رحمة أحمد في الكبير أوي، رجعت 30 سنة للوراء، وكأنه حلمي أنا اللي بيتحقق».

تتصدر التريند بسبب مربوحة

واختتمت كلامها قائلة: «شاعرة بكل الحب والامتنان للي اكتشفوها، في حب المخرج أحمد الجندي، وأحمد مكي الكبير أوي أوي».

وتصدرت رحمة أحمد، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد مشاهدها المميزة في مسلسل الكبير أوي، وبالتحديد المشاهد المتعلقة بليلة زفافها على الكبير ويقوم بدوره أحمد مكي.

وعبرت عن سعادتها لتصدرها التريند، وكتبت عبر حسابها بـ «فيس بوك» قائلة: «مش عارفة أعبر عن إحساسي بالامتنان، الحمد لله والشكر لله، أي حاجة حلوة حصلت أو اتقالت لي ده كرم كبير أوي من ربنا يمكن أكبر من اللي استحقه».

وعن أحمد مكي، قالت: «فنان زيه يدي مساحة لحد يقول حاجة مبتحصلش من أي فنان موجود على الساحة، الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة، إنه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب إيده، مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه فنيًا ولا إنسانيًا».

ووجهت الشكر للمخرج أحمد الجندي بقولها: «المبدع يسيبك تقول، ويعليك ويركبلك شغل وذكي يعرف يطلع ضحك من أي شخصية ويحطها في مكانها الصح».